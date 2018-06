Sanremo, furto all’Oviesse: nei guai due giovani rumene

Sanremo. Nel pomeriggio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato due giovani ragazze di origine rumena che hanno tentato di asportare dall’esercizio Oviesse alcuni capi di abbigliamento, dopo averne manomesso il dispositivo antitaccheggio, occultandoli in una borsa e sotto i propri indumenti.

I carabinieri intervenuti su segnalazione delle commesse, dopo gli accertamenti di rito, hanno restituito la merce, del valore complessivo di circa 100 euro, all’avente diritto.

Le due donne, attesa l’assenza di precedenti specifici, sono quindi state deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Imperia.