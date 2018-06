Sanremo, Forza Nuova: “Vogliamo il cambiamento fuori dagli schemi di una politica ormai obsoleta”

Sanremo. Gli esponenti di Forza Nuova, Roberto Pardini e Gianni Calvi dichiarano: “La politica amministrativa matuziana, il centro sinistra più “centro che sinistra” e fi, dopo la loro disfatta di “Caporetto”, seguono le orme dei camaleonti, entrambi pronti al trasformismo trasversale.

Dalle dichiarazioni odierne del segretario cittadino di FI, ci sembra che la confusione regni sovrana, prima dicono che i gruppi e associazioni si collocano nell’area del centro destra, poi specificano che sono autonomi dai partiti ma non alternativi” (una bella contraddizione non trovate?).

Noi di Forza Nuova, la vediamo in modo diverso, vogliamo il cambiamento fuori dagli schemi di una politica ormai obsoleta , dove gli schieramenti del centro destra-centro sinistra che di fatto non sono più gli stessi, sono in crisi, basti guardare l’attuale scenario politico nazionale”.