Sanremo, Elena Pedulla e Luigi Terranova: “Rendere più salubre le aree canine”

Sanremo. “Nei giorni scorsi è stata protocollata in Comune una petizione riguardante l’utilizzo e la manutenzione delle aree canine in Città.

Ben 163 fruitori di queste aree rappresentati da Elena Pedulla e Luigi Terranova (attivista FdI) che purtroppo, dopo aver chiesto più volte interventi di manutenzione senza alcun riscontro, hanno deciso di riunirsi sottoscrivendo un documento ufficiale da consegnare all’amministrazione Biancheri, al fine di rendere più salubre, soprattutto dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza dette aree.

In particolare si richiede:

1 – Assicurare un adeguato, puntuale e regolare servizio di smaltimento dei rifiuti posti all’interno delle aree sia di San Martino che nel centro cittadino;

2 – Procedere alla disinfezione e disinfestazione delle aree con cadenza regolare, prevedendo almeno due interventi l’anno in concomitanza dei cambi di stagione;

3 –Procedere alla sistemazione dell’impianto di illuminazione per ragioni di sicurezza e per evidente necessità, nonché per consentire agli utenti di mantenere la pulizia ed il decoro della aree suddette;

4- Aggiungere rete a trama media sulla recinzione esistente, esclusivamente laddove necessario (lato pista ciclabile) affinché i cani di piccola taglia non possano uscire mettendo in pericolo se stessi ed passanti.

Ad oggi purtroppo non abbiamo avuto pieno riscontro in quanto i lavori richiesti non sono stati del tutto completati, quindi non abbiamo risultati apprezzabili nelle aree in oggetto, sollecitiamo il sindaco Biancheri ad interessarsi di questo grave problema che fino ad oggi non è stato considerato nella giusta misura” – affermano i Promotori dell’iniziativa Pedullà Elena e Luigi Terranova.