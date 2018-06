Sanremo, ecco come cambia la viabilità in occasione dei festeggiamenti patronali

Sanremo. Nei giorni 29 e 30 giugno, negli orari sotto indicati , la disciplina della circolazione stradale nelle vie sotto indicate è integrata e modificata come segue:

PIAZZA SAN SIRO arco della canonica che collega San Siro a Piazza Sirio Carli DIVIETO di TRANSITO ai pedoni dalle 14.30 alle 24

PIAZZA EROI SANREMESI (Rampa ex Savarin) – DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 14.30 alle 24.

Sono derogati al divieto di transito i veicoli per operazioni di carico e scarico necessari allo svolgimento della manifestazione, i titolari di posto privato per ricoverare i veicoli, debitamente autorizzati, e i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza.