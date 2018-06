Sanremo. Monta la protesta nel quartiere della Foce tra i residenti e i turisti “senza spiaggia”.

Lo stabilimento ex Palm Beach club, prima ancora spiaggia Gabri, al secolo Foce Ponente, è tra i due che non sono stati assegnati dal Comune a seguito dell’ultimo giro di bandi scaduti ad aprile. L’altra, quella dell’ex Tiro a Volo, non conosce un gestore da alcune stagioni.

Nessuno sembra interessato a far ripartire queste due location, non centrali ma che potrebbero offrire uno sbocco attrezzato sul mare e rappresentare un presidio contro chi invece un modo di utilizzarle lo ha trovato.

Sono i senza tetto, sfrattati dal centro cittadino a colpi di segnalazioni e operazioni della Municipale, i quali hanno trovato casa in quello che rimane delle strutture che una volta ospitavano piccoli bar ad uso dei bagnanti.

Nel caso della Foce, l’importo a base d’asta era di 3.000,00 euro. Le offerte arrivate a Palazzo Bellevue sarebbero state giudicate non vantaggiose per il Comune.

Tra chi vive in quella zona della Città dei Fiori c’è chi si rassegna: “Evidentemente preferiscono tenerci dentro un clochard tutto l’anno gratuitamente”.