Sanremo, concluso il terzo memorial “Fabio Angeloni”: raccolti 1200 che saranno devoluti in beneficenza

Sanremo. “E’ stata una serata bellissima, a cui hanno preso parte tante persone che hanno voluto ricordare Fabio. Il torneo per noi rappresenta un’occasione speciale per non dimenticare un caro amico. E lo facciamo con un gioco a cui era davvero appassionato. In questa terza edizione abbiamo raggiunto il massimo degli iscritti e questo risultato ci rende davvero orgogliosi. Abbiamo notato che molti giocatori tornano ogni anno, segno, anche questo, che l’evento sta crescendo e si sta ritagliando un piccolo spazio negli appuntamenti di inizio estate. Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor che continuano a credere in noi e senza i quali non avremmo potuto arricchire le premiazioni. E grazie davvero a tutte le persone che, ogni anno, ci seguono con affetto”.

Così raccontano gli amici di Fabio Angeloni, l’assicuratore sanremese dell’Unipol prematuramente scomparso nel 2015, all’indomani della terza edizione del “Memorial Fabio Angeloni”, il torneo di belotta che si è svolto in suo ricordo ai bagni “Euro Nettuno Beach” .

Il torneo ha permesso di raccogliere 1200 euro, che verranno devoluti alla Polisportiva Dilettantistica Integrabili, associazione senza scopo di lucro che si occupa di progetti sportivi e di integrazione a favore di persone con disabilità (www.integrabili.org)

Ecco il podio:

primo posto, la coppia Lagorio – Sinisi

secondo posto, la coppia Nando – Olari

terze a parimerito, la coppia Bruno – Pino e Panetta – Amendolia

Hanno partecipato all’evento come sponsor: bagni “Euro Nettuno Beach”; ATC articoli per tabaccherie e cartolerie; Azienda Agricola Baldizzone Andrea; Bar Al Mulino; Bottega del Caffè; Cake Mamas; Cocoon; Frantoio Secondo (Regione Isolalunga-Montalto Ligure); Giochi&Giochi; Hobby Foto Sanremo; I Sapori di Dante; Kleland Studio; Manik l’Officina del Burger; Marameo giocattoli; Solaro Sporting; Ugoviaggi Sanremo; Vivaio del Sole; White Pony.