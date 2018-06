Sanremo. Prosegue l’iniziativa organizzata da CNA Costruzioni con la partecipazione di funzionari dell’Ispettorato del Lavoro a titolo “Lavorare in sicurezza”: grande interesse per il terzo dei quattro appuntamenti informativi in programma, tenutosi oggi nella sede territoriale di CNA a Sanremo e che ha riguardato la formazione e l’informazione, i presidi e i dispositivi in materia di sicurezza a tutela dei lavoratori dipendenti.

Un pubblico attento e sempre molto partecipativo alle tematiche affrontate quello presente: l’informazione sui temi della sicurezza, soprattutto per conoscere e condividere “best practice” sono strumenti basilari nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per definire ed adottare politiche di prevenzione efficaci è infatti fondamentale conoscere i fattori di rischio più importanti della vita di cantiere, andando a sensibilizzare i protagonisti non attraverso i meccanismi di una cultura sanzionistica e repressiva, ma promuovendo la adeguata conoscenza degli obblighi e comprendendo il punto di vista degli operatori del controllo.

Oltre all’informazione, tuttavia, è imprescindibile la formazione specifica, al fine di mettere le imprese ed i lavoratori nelle condizioni di operare in sicurezza: CNA offre numerosi servizi in questo ambito, con particolare riferimento ai corsi di formazione obbligatori, che vengono organizzati ciclicamente presso le sedi presenti in tutta la Provincia, e rappresentano un momento una formazione reale, non solo un “pezzo di carta” per adempiere a norme burocratiche.

CNA ringrazia nuovamente l’Ispettorato del Lavoro di Imperia per la disponibilità ed il grande spirito di collaborazione, ricordando il prossimo ed ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri, che si terrà giovedì 21 giugno a titolo “Il distacco dei dipendenti con particolare riferimento al distacco transnazionale ai sensi del D. Lgs. n. 136/2016”, un tema molto sentito dalle imprese locali che sempre più spesso si rivolgono al mercato oltre confine.