Sanremo. Prosegue con grande interesse l’iniziativa organizzata da CNA Costruzioni con la partecipazione di funzionari dell’Ispettorato del Lavoro a titolo “Lavorare in sicurezza”: ieri, 31 maggio, il secondo dei quattro appuntamenti informativi in programma, che ha riguardato le attività di vigilanza, analisi delle criticità riscontrate, soluzione delle non conformità, regime sanzionatorio (TU 81/2018). Come sempre numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno trovato confronto e risposta ai loro quesiti.

L’Unione CNA Costruzioni accoglie interessi professionali e di settore delle imprese che operano nella complessa filiera delle costruzioni edili ed è impegnata ogni giorno a sostenere la crescita professionale degli imprenditori, promuovendo la specializzazione e la cultura della sicurezza nei cantieri e della prevenzione degli infortuni.

Con questi obiettivi, ha quindi avviato un rapporto di dialogo con gli enti preposti al controllo volto alla informazione ed alla promozione presso le imprese della cultura della sicurezza e della legalità, attraverso incontri dal taglio pratico per meglio comprenderne gli aspetti operativi, in un’ottica di reciproca collaborazione.

“L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di cercare di superare la cultura meramente sanzionistica e repressiva, promuovendo la conoscenza degli obblighi e la prevenzione dei rischi attraverso una maggiore collaborazione tra controllori e controllati” – dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – “Quando una impresa viene informata che bisogna ottemperare ad obblighi di legge sulla sicurezza nei cantieri il primo pensiero è quello di ulteriori costi e spese: la sicurezza nei cantieri edili, però, deve diventare una “questione di cultura”, promossa attraverso un’ampia e periodica informazione, che deve essere attenta, precisa e professionale per quanti operano in cantiere. La diminuzione degli incidenti sul lavoro, specie in edilizia, può dunque diventare una realtà, nel rispetto del benessere dei lavoratori e di quanti operano nei cantieri”.

“Ringraziamo ancora l’Ispettorato del Lavoro di Imperia per la disponibilità e per la preziosa opportunità concessaci”, conclude “e ricordiamo il prossimo appuntamento che si terrà giovedì prossimo 7 giugno a titolo “La formazione e l’informazione, i presidi e i dispositivi in materia di sicurezza a tutela dei lavoratori dipendenti””.

La sede degli incontri verrà confermata nei prossimi giorni, al fine di permettere una più completa partecipazione dei numerosi interessati: è dunque gradita la prenotazione, da comunicarsi al seguente indirizzo segreteria@im.cna.it o al nr telefonico 0184500309.