Sanremo, cambia la viabilità in occasione della “Run for the Whales”

Sanremo. Il comandante del corpo di polizia municipale ha emesso un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale e pedonale in Giardini V. Veneto, Via N. Bixio e la pista ciclo-pedonale visto che si svolgerà una gara podistica denominata “Run for the Whales”.

Il provvedimento è necessario al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Vi sarà divieto di transito ai velocipedi lungo la pista ciclo-pedonale (dal confine del Comune di Taggia fino alla Pista di Atletica di Pian di Poma) dalle 18.30 alle 21. Vi sarà inoltre divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 19 alle 21 ai giardini Vitt. Veneto intersez. con via N. Bixio.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico con i prescritti segnali stradali mobili e con manifesti di avviso agli utenti, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico.