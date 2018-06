Sanremo: Bazzicalupo, Soummade e Marelli della Foce protagonisti in Costa Azzurra

Sanremo. Mentre i più giovani atleti della Foce cercano gloria sulle piste nostrane, un pattuglia di corridori, capitanata dal consigliere-atleta della società, Alessandro Castagnino, varca i confini per gareggiare in territorio Costa Azzurra.

Succede ormai da tempo, perché certe prove di fondo e mezzofondo sono rare in Liguria e anche perché Nizza è molto più vicina di Genova. I risultati che si ottengono su piste ottime sono riconosciuti in Italia quindi vale la pena approfittarne.

Ultimamente Miriam Bazzicalupo è andata a vincere i m. 5000 correndo la distanza in 18’36″22, con lo stesso Castagnino a 16’32″89. Nei m. 1500, ritorno alle gare, dopo il ramadan, dell’allievo Hamza Soummade che ha corso i m. 1500 in 4’26″89. Mercoledì la squadra di Castagnino era ancora a Nizza per una serata dedicata solo ai m. 1000 per tutte le categorie: vittoria della cadetta Federica Marelli in 3’13″77, tempo che dice poco delle sue notevoli capacità.

Nei m. 1000 per i più grandi, allievi inclusi, è stato proprio Hamza a stupire correndo la distanza in 2’43″87, primato personale e un avviso ai tanti avversari che si troveranno ben presto un atleta carico e deciso a farsi valere. Nella stessa prova tempi di lusso per il focino Daniele Carlini (2’44″30), per il simpatico maurino Davide Oriolo (2’44″33), per Denis Capillo che ha messo, per il momento, da parte le ultra-maratone e per lo stesso Castagnino che, in settimana, porterà il gruppo a Mandelieu, a caccia di primati. Domani, a Imperia, è in programma il Trofeo Maurina.