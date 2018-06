Sanremo. Una baracca abbandonata è andata in fiamme questa sera intorno alle ore 21 in via Val D’Olivi, all’altezza del civico numero 50.

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente per spegnere l’incendio prima che le fiamme si propagassero alle sterpaglie che circondano l’area di campagna, sembrerebbe che le fiamme siano scaturite dal tetto della struttura.

di 5 Galleria fotografica Sanremo, baracca abbandonata in fiamme: ignote le cause









Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia.

Non ci sono state abitazioni nelle vicinanze minacciate dal rogo.