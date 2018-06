Sanremo, auto si cappotta e “imprigiona” un uomo: liberato dai vigili del fuoco

Sanremo. Mobilitazione dei vigili del fuoco durante la notte per aiutare un uomo rimasto “incastrato” in una vettura.

Verso le cinque del mattino si è verificato un incidente stradale in via Padre Semeria. Una vettura ha sbandato e si è cappottata su un fianco “imprigionando” così un uomo all’interno del mezzo. L’intervento dei pompieri del distaccamento di Sanremo è stato necessario per estrarre lo sventurato, che non ha riportato gravi ferite. Fortunatamente anche gli altri passeggeri sono rimasti illesi.