Sanremo. Emergono nuovi particolari sulla dinamica dell’incidente di questa mattina che ha visto coinvolta un auto “impazzita” nella zona del mercato ambulante di piazza Eroi.

Secondo i primi accertamenti, la Fiat Panda avrebbe speronato due scooter per poi concludere la propria corsa contro la fiancata di un furgone del mercato. La botta è stata così violenta da spaccare il semi-asse del mezzo da lavoro.

L’aspetto più importante di questa, apparente, comune vicenda è che il furgone non si trovava lì per caso.

Infatti il piano della sicurezza, stilato dal Comune in accordo con la questura e che aveva portato alla creazione di una safety area intorno ai banchi, prevede non solo la disposizione delle barriere new jersey fisse, ma anche degli stessi furgoni degli ambulanti in postazioni studiate appositamente per bloccare l’ingresso di veicoli senza controllo.

Quella di questa mattina può essere considerato, quindi, un esempio concreto e tangibile della bontà delle misure di sicurezza messe in campo da Palazzo Bellevue. E’ provato: chi frequenta il mercato può stare tranquillo.