Sanremo, apparecchio “skimmer” per clonare carte e bancomat sequestrato dai carabinieri in ATM di via Escoffier

Sanremo. Un apparecchio “skimmer”, ovvero una specie di finta fessura, sopra quella effettiva, per l’inserimento di carta di credito e bancomat, con un lettore di banda magnetica per copiare i dati memorizzati sulle carte, è stato sequestrato oggi invia Escoffier dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. L’apparecchio utilizzato per “clonare” le carte era stato installato da ignoti presso gli sportelli ATM della filiale della Banca di Caraglio.

Un lavoro da professionisti, quello scoperto dai carabinieri: lo “skimming” è infatti la tecnica utilizzata dai truffatori per clonare carte di credito e bancomat. Una minuscola telecamera, montata in modo da passare inosservata sullo sportello bancomat, registra l’introduzione del PIN e la trasmette a chi l’ha installata. Il titolare della carta non si accorge di nulla e porta a termine la transazione senza problemi, ma si ritrova, poi, con il conto prosciugato.

Il direttore della Banca di Caraglio di Sanremo ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini sono in corso.