Sanremo. Mobilitazione di soccorsi oggi verso le 18.30 in piazza Colombo.

Vigili del Fuoco e operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere un anziano, solo in casa che si era sentito male e non riusciva ad arrivare alla porta d’ingresso.

I pompieri, grazie all’autoscala, sono entrati dalla finestra è hanno permesso ai militi della Croce Rossa di soccorrere l’uomo.

Dopo le prime cure d’emergenza sul posto, il paziente è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Borea. Non sembra versare in gravi condizioni di salute.