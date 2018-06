Sanremo. Giornata iniziata non nel migliore dei modi per una signora anziana. Questa mattina alle 9 in via Matteotti un’anziana è scivolata rovinando a terra procurandosi una ferita alla testa.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa sanremese che ha immobilizzato la signora portandola in codice verde all’ospedale Borea. Secondo le testimonianze l’anziana non sarebbe caduta a causa di un malore.