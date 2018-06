Sanremo, Anna Tatangelo sul palco del Roof Garden del Casinò

Sanremo. Esclusivo, divertente, originale, glamour e al tempo stesso creato per la clientela più diversa ed esigente. Questi gli elementi che contraddistinguono il calendario eventi del Casinò di Sanremo, che presenta per l’estate 2018 ben sette appuntamenti.

Dopo quello di ieri sera, lo spettacolo di Dreamagic nel teatro, spettacolo di alta magia, con tutta una serie di performance nell’evento, all’esterno e all’interno del Teatro dell’Opera, si continua con Anna Tatangelo, splendida interprete e show girl tra le più richieste, il 30 giugno.

Due eventi che il Casinò aveva annunciato da tempo, proprio per la loro importanza e ricaduta sul territorio in termini di partecipazione. Le novità estive propongono il 21 luglio l’atteso concerto di Peppino Di Capri, un evergreen per tutte le generazioni, sempre richiesto dalla clientela della Casa da Gioco. Agosto sarà contraddistinto dai festeggiamenti di mezza estate, travolgenti come uno spettacolo di “fuochi d’artificio”. L’11 agosto il Roof Garden sarà piacevolmente “invaso” dai “Mascalzoni Latini e Tatiana Thomas”, il 14 agosto la serata esclusiva con uno degli attori show man più richiesti: Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers. Il 18 agosto musica travolgente con Gin & Friz ma anche comicità con Anna Maria Barbera. Per settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, con un’interprete che riempie gli stadi “Noemi” e che si propone con le sue canzoni più intense.

Spettacoli in linea con le scelte d’intrattenimento del 2017, dove ogni serata di gala è stata esclusiva. Iniziative originali e che portano a Sanremo “veri professionisti” della Musica, della Comicità d’autore e dell’intrattenimento. E’ un palcoscenico aperto verso il mondo, dove splendide coreografie si intrecciano con personaggi contraddistinti da una forte penetrazione mediatica. A questo viene unito quel tanto di “magia” che ben si coniuga con la Casa da Gioco e con i gusti del pubblico anche cittadino. Dreamagic, infatti, è previsto a teatro, domani, il primo giugno, per permettere la più ampia partecipazione, considerando il grande successo del Festival della magia del dicembre 2017, offerto dal Casinò alla città e ai suoi ospiti.

“Vi presentiamo una nuova carrellata di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, che caratterizzano il nostro programma e che diventano momento di attrazione anche turistica –sottolinea Casinò Spa- “Ogni spettacolo viene pensato e scelto per la sua ricaduta sulla clientela, sull’immagine ricettiva del Casinò e della città. Il calendario scaturisce da una particolare formula, dove si deve inserire l’attenzione verso le aspettative dei nostri clienti, che devono trovare giusta rispondenza e l’esigenza di rafforzare evento dopo evento, il brand aziendale e cittadino.

Il nostro programma è, soprattutto, un investimento nell’ambito del calendario turistico sanremese, di cui siamo divenuti un elemento portante. La stessa promozione, il cercare di promuovere con il doveroso anticipo i nostri eventi, è determinante per fruire di tutte le potenzialità, che possono scaturire da un calendario così intenso e di alta qualità. In questa visione abbiamo riportato nel nostro teatro, domani, primo giugno, lo spettacolo Dreamagic, che riunisce le più diverse performance “dell’antica arte della magia”. Un evento per tutta la città, proposto nel Teatro per permettere un maggior afflusso. Gli altri spettacoli sono dedicati agli ospiti del Roof Garden, alla nostra migliore clientela perché percepisca la grande attenzione che l’Azienda le riserva”.

Continua: ”Nomi come Peppino Di Capri, Noemi ma anche Nino Frassica, Anna Maria Barbera hanno scritto pagine importanti nella storia dell’intrattenimento anche a livello internazionale e caratterizzano fortemente la nostra offerta. Il pubblico ci premia assicurando il “Sold Out” per ogni spettacolo sino ad oggi proposto, simbolo del consolidamento del rapporto con i nostri ospiti, il cui apprezzamento è il miglior transfert promozionale e di ulteriore valorizzazione della nostra immagine. Ringraziamo, infine , tutta la squadra Casinò per l’impegno profuso, basilare per realizzare una politica dell’accoglienza efficace e mirata”.

Dodici appuntamenti in otto mesi, tra Roof Garden e Teatro dell’Opera, costituiscono il palinsesto di prim’ordine in un continuum che dal 2017 ha visto crescere la capacità di attrazione del Casinò anche in termini di presenze vip. E’ un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino. Tutto “pensato” e realizzato per gli ospiti della casa da gioco, per i vacanzieri ma anche per coloro che sanno apprezzare un calendario eventi “d’autore”. Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00. Nei fine settimana e dal 10 al 19 agosto tutte le sere sono allietate dal piano bar.

Il programma eventi giugno-settembre 2018

1 giugno DREAMAGIC –Teatro dell’Opera

30 giugno ANNA TATANGELO Roof Garden

21 luglio PEPPINO DI CAPRI Roof Garden

11 agosto MASCALZONI LATINI e TATIANA THOMAS Roof Garden

14 agosto NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS Roof Garden

18 agosto GIN & FITZ party band e ANNA MARIA BARBERA Roof Garden

7 settembre NOEMI Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543