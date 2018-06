Sanremo. Andrea Razeto è il nuovo presidente di Icomia per il biennio 2018-2020. Già vice presidente di Ucina Confindustria Nautica, è stato eletto ieri a Berlino nell’ambito dell’Assemblea generale dell’associazione che dal 1965 riunisce le 40 maggiori federazioni nautiche del mondo con la missione di costituire una voce unica dell’industria marittima internazionale.

«La mia nomina a presidente della Federazione mondiale delle industrie nautiche è per me un onore e una grande responsabilità, in questo particolare momento di ritrovata fiducia e di crescita dei principali mercati – ha dichiarato l’industriale navale, originario di Genova ma sanremese d’adozione – . Essere alla guida di Icomia è inoltre un riconoscimento al ruolo strategico dell’industria italiana della nautica in un mercato globale sempre più dinamico, complesso e internazionalizzato: Ucina continuerà ad assicurare il proprio impegno a livello internazionale attraverso un forte contributo tecnico e propositivo nei gruppi di lavoro della Federazione».