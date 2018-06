Sanremo, Amaie Energia istituisce nuovi Ecopunti in zona piazza San Siro/città vecchia

Sanremo. Amaie Energia e Servizi srl comunica agli utenti della zona di piazza San Siro/Città vecchia (via Corradi, via Debenedetti, piazza Eroi Sanremesi, ecc..) che, per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, sono stati istituiti in punti strategici della città gli Ecopunti.

Questi rappresentano una zona di conferimento generalmente presidiata e/o controllata, appositamente attrezzata per integrare il sistema Porta a Porta Per tale motivo, questo servizio sostituirà a partire dal giorno 2 luglio i mezzi di raccolta presenti in piazza San Siro. Sarà possibile trovare l’Ecopunto più vicino in piazza Muccioli aperto con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 12, dalle 15 alle 20.30, domenica dalle 11.30 alle 17.30.

Sarà possibile conferire giornalmente tutte le frazioni di rifiuto: indifferenziata, plastica, carta, vetro e organico.

Altre info: www.amaie-energia.it/igieneurbana, https://www.facebook.com/amaiesrl.

Contatto e-mail: portaaporta@amaie-energia.it.