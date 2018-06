Sanremo, al Casinò grande successo per il il World Poker Tour Deep Stacks

Sanremo. E’ stato l’evento pokeristico del momento, con un’importante rilevanza internazionale, fortemente voluto dal Casinò di Sanremo, che si è riposizionato a livello internazionale nel settore poker.

Il World Poker Tour Deep Stacks ha portato nella Poker Room sanremese il popolo del grande poker, che si è fronteggiato in tutta una serie di gare, concluse con il Main Event, decisamente interessante. I numeri parlano chiaro. Il montepremi totale ha raggiunto quota € 422.103. Le iscrizioni alle diverse gare hanno toccato quota 1.116, per la partecipazione di 732 players, tutti decisi ad aggiudicarsi la palma della vittoria.

Per quanto riguarda il Main Event, questo è andato ad una pokerista che ha saputo giocare il tutto per tutto e dimostrare la sua professionalità. Si tratta di Mèlanie Hafeli, di cittadinanza svizzera, che ha vinto un montepremi pari a € 55.081 (più €2.000 per poter partecipare alle finale del Circuito Europeo WPT), primeggiando su Do Van Tung, francese, che ha portato a casa € 36.720. Al terzo posto si è classificato il francese Roy Al Rineh, che ha totalizzato € 26.766. Primo degli italiani, al quarto posto, Toni Sturzo che ha realizzato € 19.819.

Importante risultato anche dal punto di vista dei montepremi totali che hanno raggiunto quota €422.103 dei quali € 249.678 per il Main Event e € 64.500 per il High Roller Event. Dopo il successo a marzo del Pokerstars Megastack, a maggio dell’Unibet DSO, che hanno portato nelle sale della Casa da Gioco rispettivamente 712 e 312 pokeristi, il Casinò di Sanremo ha organizzato per i players un appuntamento da alta qualità, scegliendo un Poker di livello internazionale legato ad una tappa del circuito europeo World Poker Tour WPT, che è ritornato dopo due anni nella sua Poker Room della Casa da Gioco sanremese.

Afferma Casinò Spa: “Siamo molto soddisfatti della risposta dei pokeristi verso le nostre importanti offerte di gioco. Abbiamo vissuto una intensa pagina di Poker a livello internazionale che ha avuto il suo culmine nelle giornate di venerdì e sabato, quando la Poker Room del Casino di Sanremo è stata particolarmente affollata. I pokeristi provenienti da diversi paesi europei, hanno espresso il loro totale apprezzamento per i montepremi, l’organizzazione e la sicurezza. La presenza di tanti giocatori si è fatta sentire positivamente anche in città.

Un plauso agli organizzatori di questa importante pagina di Poker al Casinò di Sanremo: la WPT Europe Team e il nostro partner Texapoker. Un grazie infine alla squadra Casinò, che di mese in mese riesce a garantire un altissimo livello di qualità della nostra offerta di gioco, in un settore per noi di grande interesse. Stiamo già pianificando i prossimi importanti appuntamenti di Poker che ci accompagneranno con la medesima qualità fino alla fine del 2018”.