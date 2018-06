Sanremo. Sono addirittura venti le Nazioni rappresentate al Campo Ippico del Solaro in occasione dei due Concorsi Internazionali Csi ** in programma nei week end dall’8 al 10 e dal 15 al 17 giugno.

Un appuntamento che torna puntuale come ogni anno ad inizio estate e che porta a Sanremo un gran numero di cavalieri e amazzoni da ogni parte del mondo. La struttura gestita dalla SIS Società Ippica Sanremo ha messo a disposizione 280 box per l’accoglienza dei cavalli e sia per il primo che per il secondo concorso esiste già una lista di attesa di potenziali iscritti che si sono mossi con un po’ di ritardo.

La prima prova al Solaro si svolge in contemporanea con il concorso di Cannes che fa parte del prestigioso Global Champions Tour, mentre la seconda è in calendario la settimana prima dell’appuntamento nel Principato di Monaco. E’ dunque certo che il gotha dell’equitazione mondiale si trovi in questo mese di giugno riunita tra Costa Azzurra e Riviera dei Fiori ed è altrettanto scontato che fare tappa a Sanremo sia diventata una piacevole ed imperdibile occasione per i binomi più affermati.

In ordine alfabetico queste sono le Nazioni rappresentate nei due concorsi al Campo Ippico del Solaro: Argentina, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Russia, Svizzera, Stati Uniti, Austria, Belgio, Cipro, Spagna, Irlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Madagascar, Macedonia, Slovenia e Italia.

Il clou dei due concorsi è rappresentato dal Gran Premio, gara in programma nel pomeriggio della domenica. In quella occasione vengono assegnati punti per le classiflche mondiali del “Longines Ranking’ e premi in denaro per 30mila franchi svizzeri (circa 25mila euro) mentre il montepremi complessivo ammonta ad oltre 100mi1a euro.

La struttura al Solaro si presenta nella sua veste migliore grazie allo splendido lavoro di tutto lo staff guidato da Maria Grazia Valenzano Menada che è alla guida della SIS dal 2006. Nelle nove prove in programma ogni giorno, per un totale di 54 nei due fme settimana, si potranno ammirare anche diversi esponenti della squadra agonistica di casa. Allenati dagli istruttori Felipe e Andrè Nagata, i giovani esponenti della SIS hanno ottenuto ottimi risultati negli ultimi Campionati Regionali, sia quelli invernali a Tortona che quelli estivi ad Albenga con una decina di podi tra i quali tre ori ed altrettanti argenti.

L’ingresso al Campo Ippico del Solaro è libero e gratuito.