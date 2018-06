Sanremo, agguato in piazza San Bernardo: Fratelli d’Italia chiede rinforzi per le forze dell’ordine

Sanremo. Troppo poche forze dell’ordine per fronteggiare i picchi di criminalità che si stanno registrando nella città dei fiori.

Dopo i fatti accaduti ieri nel centro storico dove, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto luogo un regolamento di conti tra stanieri per questioni legate al mondo dello spaccio di stupefacenti, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e Gianni Berrino chiedono al sindaco Biancheri, attraverso un ordine del giorno urgente, di alzare la voce e chiedere che per il periodo estivo arrivino a Sanremo rinforzi agli organici della Polizia di Stato e della Municipale.

Il testo dell’ordine del giorno

PREMESSO che negli ultimi anni si è registrato un costante ed inesorabile invecchiamento ed impoverimento degli organici delle Forze dell’Ordine;

PREMESSO che anche il nostro territorio ha risentito di questa grave situazione, tant’è che nell’arco di una decina di anni la provincia di Imperia, tra poliziotti, carabinieri e agenti della Guardia di Finanza ha perso circa duecento uomini; per quanto riguarda, poi, il Comune di Sanremo negli ultimi anni si è registrata una diminuzione di oltre trenta agenti di Polizia Municipale (attualmente meno di 60 unità);

EVIDENZIATO che nonostante questa forte carenza di organico, le Forze dell’Ordine sia pur in condizioni precarie e con pochi mezzi a disposizione, fanno il possibile per offrire un servizio sul territorio e garantire, quindi, la pubblica sicurezza, che prevede non solo la tutela del cittadino e la prevenzione della delinquenza ma anche il contrasto ai clandestini presenti in quantità sul territorio Nazionale, anche grazie ad una politica scellerata frutto di un immigrazione senza regole , di leggi troppo permissive , espulsioni fatte solo sulla carta ;

SOTTOLINEATO che le richieste di interventi cui normalmente e quotidianamente devono far fronte le Forze dell’Ordine si moltiplicano durante i mesi estivi, soprattutto in quelle città a vocazione turistica, come Sanremo, dove la popolazione subisce un incremento proprio per le presenze turistiche;

PRESO TRISTEMENTE ATTO di quest’ultimo evento criminoso, e cioè di un agguato ieri sera in Piazza San Bernardo in cui bande di “pericolosi delinquenti” si sono affrontate violentemente mettendo anche a repentaglio la pubblica incolumità dei Cittadini che vivono e potevano transitare in quel momento in quell’area;

CHE laddove manchi la presenza delle Forze dell’Ordine c’è un abbassamento del livello di sicurezza ed un peggioramento della qualità della vita;

IMPEGNANO Il Sindaco e la Giunta comunale