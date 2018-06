Sanremo. Entra nella seconda settimana di attività con un grande successo riscontrato l’avventura del

“Sanremo City Camp” 2018.

Lo staff tecnico biancoazzurro guidato dal Responsabile Vincenzo Stragapede è formato da Simone Bregliano, Giorgio Gagliardi, Stefano Prato, Alessandro Eneide e Luca Oneglio. Tutti allenatori qualificati e di assoluto valore che porteranno nei cinque giorni di corso l’insegnamento delle nozioni del calcio. Il tutto senza tralasciare divertimento, aggregazione e relax.

Dalla prima settimana il numero di iscritti è raddoppiato e, al momento, sono una trentina i giovani calciatori che stanno imparando, divertendosi, molti segreti del gioco del calcio giocato. Ogni giorno dopo le sedute mattutine i ragazzi potranno fare il bagno al mare e poi, dopo aver consumato i pasti nell’attigua struttura del centro polifunzionale, approfittando della pausa e del relax in attesa della seduta pomeridiana, si divertiranno con tornei di

PlayStation e calcio-balilla.

Nel pomeriggio ritorno in campo per la seconda seduta di allenamento fino alle 17.30, poi merenda e fine giornata. La Sanremese ricorda che le iscrizioni al “Sanremo City Camp” 2018 sono ancora aperte. Il costo per una settimana è di 200 euro, per due di 350 euro. Sono previsti sconti le famiglie con più bambini. Ad ogni iscritto sarà consegnato un kit con due t-shirt tecniche, una t-shirt tempo libero, due pantaloncini, calzettoni, cappellino, sacchetta e borraccia.

Per informazioni: 0184 666070, 349 3953700, unionesanremo@libero.it, stragavince@gmail.com