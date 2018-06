Sanremo. È iniziata questa mattina alle 8.30 con la consegna del kit, il saluto di benvenuto ed il via alla vera attività sportiva, l’avventura del “Sanremo City Camp” 2018.

Lo staff tecnico biancoazzurro guidato dal responsabile Vincenzo Stragapede è formato da Simone Bregliano, Giorgio Gagliardi, Stefano Prato, Alessandro Eneide e Luca Oneglio. Tutti allenatori qualificati e di assoluto valore che porteranno nei cinque giorni di corso l’insegnamento delle nozioni del calcio. Il tutto senza tralasciare divertimento,

aggregazione e relax.

Ogni giorno dopo le sedute mattutine i ragazzi potranno fare il bagno al mare e poi, dopo aver consumato i pasti nell’attigua struttura del centro polifunzionale, approfittando della pausa e del relax in attesa della seduta pomeridiana, si divertiranno con tornei di PlayStation e calcio-balilla.

Nel pomeriggio ritorno in campo per la seconda seduta di allenamento fino alle 17.30, poi merenda e fine giornata.

La Sanremese ricorda che le iscrizioni al “Sanremo City Camp” 2018 sono ancora aperte. Il costo per una settimana è di 200 euro, per due di 350 euro, per tre di 480 euro e per l’intera durata del Camp di 600 euro. Per le famiglie con più bambini sono previsti sconti. Ad ogni iscritto sarà consegnato un kit con due t-shirt tecniche, una t-shirt tempo libero, due pantaloncini, calzettoni, cappellino, sacchetta e borraccia.