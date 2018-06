Sanremo. Un delitto ha chiuso definitivamente la loro travagliata conoscenza.

Fernando Foschini, 60 anni, residente a Coldirodi, accoltellato questa sera in via Padre Semeria, conosceva il proprio carnefice.

Il presunto killer si chiamerebbe Alessandro Verrigni, 39enne, anch’egli abitante della frazione matuziana. L’uomo sarebbe stato incastrato da un testimone che lo avrebbe visto avvicinarsi alla vittima a bordo di uno scooter.

La polizia ha già diramato l’identikit e la targa del mezzo in uso all’aggressore.

Il diverbio che ha portato al gesto estremo sarebbe l’ultimo di una serie di screzi sorti tra i due uomini.

Secondo quanto si apprende, la vittima, ex proprietario del bar Mondovì di Coldirodi, il 3 maggio del 2008, aveva preso a fucilate il suo probabile assassino per una questione di presunti debiti.

Arrivati ad un punto di non ritorno, il ricercato avrebbe freddato, con un fendente all’addome Foschini, dopo l’ennesima lite, questa volta sfociata in strada.

Verrigni diceva di avere un credito nei confronti della vittima, il quale gli aveva fatto fare dei lavori di muratura non saldandoli. Gli doveva ancora 900 euro. Per essersi rifiutato di pagare gli aveva spaccato le vetrine del ristorante che aveva in gestione un tempo l’assassinato.

Intorno al killer, già conosciuto alle forze dell’ordine, si sta chiudendo il cerchio delle prime indagini ad opera della polizia del commissariato locale. Sul luogo del delitto è arrivata anche il Pm della procura di Imperia Barbara Bresci.