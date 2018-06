San Bartolomeo al Mare, disponibile il bando per l’assegnazione di tre alloggi

San Bartolomeo al Mare. L’Arte (Azienda Regionale Territoriale Edilizia Provincia di Imperia) pubblicherà dal 13 giugno il Bando per l’assegnazione in locazione di 3 alloggi a San Bartolomeo al Mare (via IV novembre e via Traversa), nell’ambito del programma di riqualificazione urbana di alloggi a canone sostenibile (DGR 827/2008). Il Bando sarà scaricabile dal sito dell’Arte e da quello di tutti i siti dei Comuni interessati.

Si tratta degli ultimi 3 di 8 alloggi realizzati nell’ambito dell’intervento denominato “Seimila campanili” e della sistemazione dell’asse viario principale di San Bartolomeo al Mare. I primi 8 alloggi sono stati completati e 5 sono stati già assegnati. Ne verranno realizzati altri 15, con due cantieri che sono già ben avviati.

“Sono molto felice che tutto stia procedendo – spiega il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso - perché stiamo andando incontro alle esigenze di famiglia bisognose. Fino ad oggi sono stati realizzati alloggi destinati a piccoli nuclei famigliari. I prossimi saranno invece costruiti per famiglie più numerose”.

“Rispetto ai bandi precedenti sono stati ammessi anche i cittadini di Comuni limitrofi al Golfo dianese – spiega Maria Giacinta Neglia, vice sindaco e Assessore ai servizi sociali – e pertanto potrà partecipare chi ha residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nei Comuni di Cervo, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna, Prelà, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Villa Faraldi”.

Per ogni informazione aggiuntiva, fare riferimento al sito dell’ARTE http://www.arteim.it/