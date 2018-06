Sanremo. E’ andata in scena oggi la “Run for the Whales”, una corsa lungo il mare per tutelare le balene e i delfini dei nostri mari.

L’iniziativa, lanciata dall’Istituto Tethys Onlus in collaborazione con il Comitato Organizzatore Sanremo Marathon ha riscosso un grande successo. Tantissime persone hanno infatti partecipato alla terza edizione che ha permesso di raccogliere fondi per la tutela e la ricerca scientifica dei cetacei.

La charity half marathon e la 10 km si sono svolte, come nelle passate edizioni, sulla pista ciclo-pedonale definita la “più bella d’Europa”, che si estende per 24 km, fra i comuni di San Lorenzo al Mare e Sanremo. Si sono tenute anche la mezza maratona competitiva omologata dalla FIDAL, la 10 km non competitiva e la Family Run.