Sanremo. Più di cento appuntamenti tra live, dj set e intrattenimento per famiglie. Ogni sera una proposta, per settantadue giorni di spettacoli sempre diversi a bordo piscina. Con l’estate 2018, ritorna Follies Royal, la programmazione artistica esclusiva del Royal Hotel, straordinaria eccellenza della Riviera turistica: un calendario incalzante di eventi che va a svilupparsi da sabato 23 giugno a domenica 2 settembre, nello sfondo dell’incantevole location a 5 stelle.

Un‘estate intera di show dunque, troverà spazio nella cornice del Ristorante Corallina, punta di diamante dell‘albergo, con la sua piscina di acqua di mare firmata dal designer Giò Ponti: sullo sfondo di un tramonto, circondati da un parco lussureggiante, chiunque voglia regalarsi un aperitivo informale come un’elegante cena, troverà nella proposta Follies Royal un momento di intrattenimento di classe e una serata indimenticabile.

Anno dopo anno, il Royal Hotel non smette di confermarsi realtà attenta ai suoi ospiti quanto aperta alla città: ogni serata, dal lunedì alla domenica, il Corallina ospiterà esibizioni musicali e dj set, rivolti al pubblico dell‘hotel come a quello esterno. Uno sguardo speciale sarà dedicato anche alle famiglie, con proposte attuali riservate al più piccoli: in prima serata, ogni martedì e giovedì, i laboratori di baby cooking curati da LabMi di Roberta Esposlto; tutti i mercoledì e le domeniche, il magic show dl Salvatore Stella.

Cooperativa CMC firma la direzione artistica per il settimo anno consecutivo, in perfetta sintonia con 10 staff del Royal Hotel, che si avvale della professionalità di Marco Sarlo management consultant e dell’impegno imprenditoriale della proprietà, rappresentata dall’lng. Edoardo Varese, presidente ed amministratore delegato della società. Anche quest’anno ai possessori della Royal Gold Card verrà riconosciuto uno sconto speciale del 20% sui servizi bar, ristoranti, piscina e wellness (escluso i trattamenti).

Edoardo Varese, direttore e amministratore delegato: “Tradizione si ma anche innovazione. Rinnoviamo i nostri appuntamenti più classici ma con molte novità, così da offrire ai nostri ospiti qualcosa di più e di migliore, guardando anche ai più piccoli con due spettacoli di magia e un baby cooking alla settimana”.

Marco Sarlo, consulente di direzione: “La programmazione delle “Folies Royal” è iniziata circa dieci anni fa e ogni anno ha confermato il suo successo. Gli eventi sono sempre molto apprezzati dalla clientela ma anche dagli esterni. A fare la differenza è stato soprattutto l’inserimento nel calendario di eventi dedicati ai bambini, così da rispondere alle esigenze di tutta la famiglia”.