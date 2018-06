Rossana Ermirio di Imperia Insieme: “Un nuovo rinascimento attende la nostra città”

Imperia. Rossana Ermirio della lista Imperia Insieme: “Ci siamo!!! la mia prima campagna elettorale sta giungendo al termine, desidero ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e inoltre esternare la mia gratitudine all’intera squadra che con un super Capitano, crede in un progetto semplice ma sicuramente efficace per rilanciare Imperia pulita, sicura, prospera, solidale e viva“.

A Imperia bisogna valorizzare quanto la natura ci ha donato, pertanto è di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere, sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l’integrità di questa importante risorsa.

Per quanto sopra, inizierei da alcuni interventi che potrebbero valorizzare e rendere più ospitale questa città a naturale vocazione turistica, dove il turismo balneare è una delle principali risorse economiche, occupandomi della manutenzione e del potenziamento delle spiagge, grazie al contributo della Regione si dovranno eseguire interventi di ripascimento degli arenili sia di carattere stagionale che strutturali:

Esempio di ripascimento stagionale:

Spiaggia Borgo Marina Porto Maurizio

Esempio di ripascimento strutturale: spiaggia sotto il muro della passeggiata di Borgo Peri con lo spostamento più al largo della scogliera antistante:

Spiaggia Borgo Peri Oneglia

Solo due esempi per rendersi conto di come può e deve cambiare il litorale Imperiese!!!! Non posso però non evidenziare altri interventi che sono necessari sul litorale imperiese, come la bonifica della spiaggia antistante il Parco Urbano, la sistemazione delle spiagge di Borgo Prino e una cura attenta di tutto il litorale con l’installazione di servizi atti a far sì che Imperia sia più accogliente e fruibile per Tutti.

Aiutatemi a realizzare questo progetto, dando la fiducia con il vostro voto il 24 giugno a Claudio Scajola. Un nuovo rinascimento attende Imperia”- conclude Rossana Ermirio.