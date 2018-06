Ventimiglia. Si è svolto oggi il consueto raduno motociclistico “aperto a tutte le moto” organizzato dal “nO DUCATI nO PARTY Club di Ventimiglia”.

L’appuntamento, giunto alla sua 10° edizione, ha riscosso un grande successo attirando nella città di confine numerosi appassionati delle rosse di Borgo Panigale da tutta la Liguria, dal vicino Piemonte e dai cugini d’oltralpe. Il raduno era infatti aperto a tutti i motociclisti, possessori di Ducati e di altre marche.

di 66 Galleria fotografica Raduno motociclistico di “NO DUCATI nO PARTY Club di Ventimiglia”









Il Motogiro quest’anno è partito da Ventimiglia,sul Lungomare dal Resentello per poi snodarsi su un percorso tutto

nell’entroterra, fino ad arrivare al porto di Montecarlo dove i partecipanti sono stati ospiti del Motoclub Monegasco. L’evento si è concluso con il pranzo presso ristorante “U Gentile” Rocchetta Nervina a Dolceacqua con divertimento e musica dal vivo.

Sono stati premiati inoltre il centauro e la centauressa più giovani, il pilota veterano, il motociclista proveniente da

più lontano. E’ stata organizzata anche la lotteria.

Il club nO DUCATI nO PARTY “Ventimiglia” ha compiuto così 10 anni. Fontado da Carlo De Angeli, il suo presidente, conta circa 100 iscritti che si incontrano periodicamente e aderiscono ad altri raduni motociclistici portando in giro i colori del marchio delle rosse di Borgo Panigale. Il club organizza infatti annualmente varie manifestazioni di carattere sociale e benefico.

(Foto e video di Marco Maiolino)