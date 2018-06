Sanremo. Dal 1 luglio scattano le nuove tariffe per le corse delle corriere di Riviera Trasporti.

La società provinciale del trasporto pubblico locale, alle prese con una gravissima crisi finanziaria (debiti per circa 19 milioni di euro) e con la compilazione di un piano di rientro, chiesto dal sindaco di Sanremo ed essenzialmente centrato sulla vendita dei due depositi di Ventimiglia e San Martino, cerca ossigeno attraverso la modifica del costo dei biglietti extraurbani e degli abbonamenti.

A partire dalle “buone notizie”, per i viaggiatori che usufruiscono del trasporto urbano e le corse per e da l’entroterra, tutto rimane invariato, anzi c’è un lieve miglioramento: 1,50 euro, con un aumento del minutaggio fino 100 minuti.

La batosta arriva per i pendolari che attraversano la provincia. Tornano i vecchi ticket colorati, così composti a seconda delle zone attraversate (guardare i colori dello schema): da Imperia a Sanremo il costo rimane di 1,50 euro.

Mano a mano che il chilometraggio aumenta, il prezzo sale. Da Imperia fino a Ventimiglia, per esempio, ci vogliono 2 euro. Se si attraversano tre zone il biglietto sale a 3,50 fino ad un massimo di 4,50 se le zone da attraversare diventano quattro.

Gli abbonamenti settimanali e mensili seguiranno lo stesso criterio, mentre l’annuale, valido per tutte le zone, è stato reso più conveniente: € 450,00 anziché € 500,00 per l’ordinario ed € 350,00 anziché € 450,00 per quello ridotto studenti e over 65. Uno sconto del 10% viene applicato sull’abbonamento del secondo figlio.

E’ stato anche istituito un unico biglietto giornaliero che consentirà di viaggiare il giorno della convalida senza limiti di corse (prezzi superiori a 4,50€ fino a 10€).

Dal primo luglio saranno reperibili ed acquistabili presso i punti vendita Riviera Trasporti esclusivamente i nuovi titoli di viaggio; gli utenti in possesso dei vecchi biglietti potranno utilizzarli sino al 31/07/2018.