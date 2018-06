Riva Ligure. Quattro appuntamenti con l’arte pirotecnica, a corollario di altrettanti eventi molto attesi quali il “Pizza Fest” la manifestazione dedicata al tipico piatto napoletano, “Chef on the Road” lo street food a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, “Evviva Riva” la notte bianca dedicata ai più piccoli e la tradizionale “Festa del Mare” organizzata dall’Associazione Amatori del Mare “I Çinche Feughi”, impreziosiranno l’estate rivasca che si presenta ai nastri di partenza, con concerti, momenti culturali, spettacoli per i bambini, rassegne cinematografiche, eventi dedicati alla bellezza femminile e proposte enogastronomiche, per animare 60 serate.

La Civica Amministrazione ha infatti preparato un ricco calendario di eventi, in grado di soddisfare le esigenze di svago di ogni tipo di pubblico.

“Un ringraziamento va, come sempre, al mondo dell’associazionismo – sottolineano il sindaco Giorgio Giuffra e l’assessore al Turismo Francesco Benza – che si prodiga per mantenere nel calendario appuntamenti consolidati nel tempo”.

Sono confermatissimi “RivaLive – LaNottecheVive”, giunta alla sua quattordicesima edizione, in programma il 21 luglio; il Festival “BimBumBam”, con tredici appuntamenti; la rassegna letteraria “Sale in Zucca”; lo spettacolo di “Miss Italia”, con una serata di selezione il 14 luglio e la finale regionale il 15 agosto.

Le novità principali saranno due spettacoli one man show. Il primo, il 17 luglio, vedrà protagonista Fabrizio Fontana alias Capitan Ventosa con il suo “Le sa tutte” ed il secondo, il 24 luglio, vedrà protagonista Luciano Maci con il suo “Live Imitation Show”. Altre attrazioni insolite saranno, dal 26 luglio ad agosto inoltrato, la possibilità di ammirare Riva Ligure dall’alto di una grande ruota panoramica posizionata in Piazza Ughetto e la presenza, il 6 ed il 7 agosto, dell’Aristo/Gatto, il gatto delle nevi che proporrà prelibatezze sulle note proposte da Master DBJ e dalla Berben Band.

“Abbiamo voluto riproporre – proseguono Giuffra e Benza – le manifestazioni che, negli ultimi anni, hanno avuto il miglior riscontro di pubblico. Le novità, invece, nascono dalla voglia di aumentare l’offerta turistica e, contestualmente, l’utenza potenziale. L’auspicio è che, come accaduto nel passato, le scelte effettuate si rivelino azzeccate.”

Tra gli altri diversi appuntamenti meritano una menzione speciale momenti particolarmente affascinanti, più precisamente, “Fiabescum 5, HarRyva Potter”, spettacolo di teatro itinerante, in esclusiva per il Comune di Riva Ligure, in programma il 9 ed il 10 agosto a cura della compagnia del Marchingegno, e gli eventi musicali proposti dal Maestro Diego Campagna, che si svolgeranno il 31 luglio ed il 13 agosto.

“L’obiettivo di questi quattro appuntamenti così prestigiosi – concludono il Sindaco e l’Assessore al Turismo – è quello di fidelizzare la nostra utenza, facendo in modo che attraverso un’esperienza positiva permanga la voglia di continuare a frequentare Riva Ligure.”