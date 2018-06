Rinasce a Bordighera lo storico Milan Club: è intitolato a Silvana Raso

Bordighera. È rinato uno storico Milan Club nel Ponente Ligure, il Milan Club Bordighera intitolato a Silvana Raso, storica tifosa del Milan e madre del fondatore del Club non che presidente Fabio Quaranta. Il giorno di fondazione è molto caro ai cittadini della città delle palme perché si tratta del 14 maggio, data che si festeggia Sant’Ampelio, patrono della città.

Il club vuole radunare tutti i tifosi della zona che va da Ospedaletti a Ventimiglia e riguarda anche tutto l’entroterra e anche ai vicini francesi. Il club collaborerà con il Club di Taggia Arma del presidente Ivan Di Giorno con cui si organizzeranno le trasferte allo stadio San Siro di Milano ed altre varie iniziative durante la stagione calcistica.

Tra i collaboratori di Fabio Quaranta ci sono Elio Gangemi (vice presidente), Marco Valassina (Segretario) e tanti altri amici che aiuteranno il presidente Quaranta a far in modo che il Club di Bordighera diventi un punto di riferimento per i tanti cuori rossoneri dell’estremo Ponente Ligure.