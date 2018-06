Rifiuti a Imperia, FIT –CISL a Gianesini: “Siamo a favore della gestione pubblica del servizio SIA”

Imperia. “La segretaria provinciale intende esprimere il proprio disappunto in merito alle dichiarazioni rilasciate dal dr. Gianesini in merito alla gestione dei rifiuti di Imperia, dichiarandosi totalmente a favore della gestione pubblica del servizio SIA del Comune di Imperia, condividendo completamente quanto già espresso dalle segreterie provinciali di FP-CGIL, UILTRASPORTI e FIADEL, nella giornata del 21 giugno.

Evidentemente chi non è in grado o non ha le competenze necessarie a portare avanti questa scelta, si dichiara a favore della gestione privata solo per nascondersi, recitando continuamente le solite frasi di rito come quella che le aziende pubbliche sarebbero dei carrozzoni. Lo sono quando a governare c’è gente impreparata parimenti alle aziende private che se mal gestite da improvvisati imprenditori chiudono i battenti” - afferma il coordinatore provinciale FIT –CISL, Simone Vignola.