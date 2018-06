Ventimiglia. Verranno utilizzati per la prima volta in provincia di Imperia i droni. Arriveranno nel primo pomeriggio in zona Mortola e aiuteranno i soccorritori a terra nelle ricerche del disperso del quale non si hanno notizie da oggi all’alba.

I mezzi telecomandati sono due quadricotteri delle dimensioni di circa 60 centimetri di circonferenza in forza ai vigili del fuoco del nucleo SAPR (Sistema Areomobile Pilotaggio Remoto) Liguria di stanza a Genova.

Il loro punto di forza, oltre che logicamente la possibilità di accedere a zone altrimenti inaccessibili, sta nella termocamera ad infrarossi ed ai sensori ottici che permettono l’utilizzo anche in notturna. La prima volta che questi droni sono stati utilizzati e stato durante il terremoto di Amatrice.

LE RICERCHE

Una flebile richiesta di aiuto, udita da alcuni residenti, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi in località La Mortola. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e quelli del nucleo Saf (speleo alpino fluviale), allertati dalla polizia, dalle 6,30 di stamane stanno perlustrando la zona alla ricerca di una persona, forse un migrante, che potrebbe trovarsi in difficoltà. Al momento, però, non è stato trovato nessuno.