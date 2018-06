Rezzo, donna gravemente ferita: si alza in volo “Drago”

Rezzo. Mobilitazione di soccorsi per una donna trovata riversa a margine della strada in località San Bernardo di Conio, frazione del comune di Borgomaro, sulle alture di Rezzo.

Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe riportato un trauma cranico ma non è chiaro come si sia ferita, se facendo un’escursione, cercando funghi o altro.

Sul posto è recato un equipaggio della Croce Rossa di Pieve di Teco unitamente al personale sanitario del 118. Viste le condizioni della paziente e la zona impervia, il medico ha chiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, malgrado il velivolo sia stato, per ora, bloccato a causa della nebbia.

Presenti anche i carabinieri con il maresciallo Giulio Tortorolo.