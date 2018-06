Rari Nantes Imperia, i convocati per l’ultima trasferta in Serie C

Imperia. Due partite alla conclusione del campionato di Serie C ed oggi la Rari Nantes Imperia sarà impegnata nell’ultima trasferta stagionale. Alle ore 18, i ragazzi di Pisano saranno di scena alla Piscina Ferraris di Torino dove affronteranno Aquatica.

Pur essendo una gara che non ha più molto da dire alla classifica, Mister Pisano chiede ai suoi una vittoria per chiudere il campionato con soli successi lontano dalle mura amiche.

Tra i 13 convocati non figura il portiere Federico Merano, dunque scocca l’ora di Fabio Amoretti alla prima da titolare. Inoltre, arriva la prima chiamata per il giovanissimo Denis Piskunov che formerà la linea verde con Luca Paganoni (alla seconda convocazione). Torna Enea Merkaj, recuperato dall’infortunio.

I 13 convocati di Andrea Pisano:

Filippo ROCCHI (Capitano), Fabio AMORETTI (Portiere), Andrea SOMA’, Filippo CORIO, Paolo DURANTE, Leon KOVACEVIC, Jarno SPANO, Lorenzo GIOSTRA, Rikardo MERKAJ, Enea MERKAJ, Tommaso RUSSO, Denis PISKUNOV, Luca PAGANONI.