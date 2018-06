Ospedaletti. Per l’estate 2018, il Circolo Velico Ospedaletti organizza la scuola vela per bambini e adulti, attività sia di avvicinamento al mondo della vela che agonistica, e l’ormai affermata regata di Agosto “Memorial Stefano Sessini”.

A partire dal 2 luglio e fino a fine agosto, l’istruttore della Federazione Italiana Vela organizzerà i corsi su

derive (Optimist, Equipe, Flying Junior, Europa, Snipe, 420, 470), per bambini e ragazzi, il tutto direttamente dalla

spiaggia. Poter disporre di una base nautica direttamente sulla spiaggia è infatti una peculiarità del Circolo Velico

Ospedaletti e permette di poter divertirsi con le barche, imparare e giocare in tutta sicurezza.

I corsi di scuola vela estivi per bambini e ragazzi inizieranno il 2 luglio e proseguiranno sino a fine agosto,

svolgendosi dal lunedì al venerdì, solo al pomeriggio, dalle 15.30 alle 18. Durante i week-end si terranno lezioni private per bambini e adulti, solo su prenotazione.

Per l’iscrizione è indispensabile presentare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Possono

iscriversi ai corsi di vela tutti i bambini che abbiano compiuto i 6 anni di età. Il costo del corso è di € 220 per la durata di due settimane, dieci lezioni in totale. Per cinque lezioni il costo del corso è ridotto a € 130.

E’ previsto uno sconto sulla quota per chi iscrive più di un figlio e per chi desidera frequentare un secondo corso

completo nell’arco dell’estate. Sono inoltre previste condizioni di particolarmente favorevoli per i ragazzi che

frequentano le scuole di Ospedaletti, con lo scopo di promuovere la disciplina della vela in una città a chiara

vocazione marinaresca.

La quota comprende:

• Corso di vela sulle imbarcazioni del Circolo

• Utilizzo delle strutture del Circolo: docce e spogliatoi

• Utilizzo delle dotazioni di sicurezza del circolo

• Assicurazione FIV

• Tessera FIV rinnovata per l’anno in corso

• Attestato di fine corso

Naturalmente è possibile effettuare una lezione di prova prima dell’iscrizione al corso di vela al costo di € 25,00

(esclusa tessera FIV). Per poter fare la lezione di prova è comunque necessario un certificato medico di idoneità

sportiva non agonistica e la sottoscrizione della tessera FIV.

Per frequentare i corsi di vela estivi non è necessario un abbigliamento particolare. E’ sufficiente un costume, una

maglietta, dei pantaloncini, un paio di calzature chiuse (anche sandali), un cappellino e un ricambio completo per il

termine delle lezioni. E’ gradita la pre-iscrizione entro il venerdì precedente l’inizio del corso.

Per informazioni potete telefonare al 349.401.50.78 o mandare una mail a cvospedaletti@libero.it. La Sede Nautica del Circolo Velico è sulla spiaggia di Ospedaletti, all’interno dei rinnovati “Bagni Sirena”.