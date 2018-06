Pontedassio, Sandra Antinozzi avvistata a Imperia: sospese le ricerche in collina

Imperia. Sono circoscritte al centro cittadino le ricerche di Sandra Antinozzi: la donna di 51 anni di cui la famiglia ha denunciato la scomparsa lo scorso 29 maggio, dopo che questa si era allontanata dalla sua abitazione in località Bestagno di Pontedassio, dove vive con il suo compagno.

Stando a quanto dichiarato dai familiari, Sandra Antinozzi è stata più volte avvistata a Imperia: la donna avrebbe chiesto di poter mangiare dai frati Giuseppini di Porto Maurizio, ma all’ora in cui si è recata la cucina era già chiusa e la 51enne si sarebbe così recata in una paninoteca di Imperia per mangiare un kebab.

I vigili del fuoco hanno sospeso le ricerche nelle zone collinari, mentre la famiglia ha annunciato che prenderà, a proprie spese, un cane molecolare per le ricerche in città.

Sandra Antinozzi è alta 1,60 circa, ha capelli corti neri, occhi di colore marrone scuro. Indossa occhiali da vista con montatura blu. Quando si è allontanata aveva una maglia blu a maniche lunghe e jeans chiari a chiazze scolorite. Porta scarpe da ginnastica.