Pontedassio. Per quanto concerne la mountainbike tappa del circuito nazionale della Coppa Italia in quel di Val Casies (Bz) manifestazione giovanile che premia i comitati regionali.

Tra le Esordienti II anno (14 anni), con la casacca della Fci Liguria, Alice Siffredi chiude undicesima mancando la top ten di pochi secondi. Negli Allievi I anno (15 anni) un grande Matteo Siffredi che giunge quarto disputando una buona gara. Sfortunato Thomas Schimizzi costretto al ritiro per un guasto meccanico. Nella classifica di giornata, la Liguria, ha concluso al sesto posto.

A Ceparana (Sp) prova unica campionato regionale esordienti e allievi strada. Gara impegnativa con una salita

dura e una discesa molto tecnica. Tra gli Allievi I anno (15 anni) Thomas Schimizzi tiene duro fino alla fine portando a casa una buona prova archiviata con il tredicesimo posto. Negli Esordienti II anno (14 anni) Matteo Mistrali è venticinquesimo.

Buone prove anche per Alessio Fordano e Wellington Bianchino. Sfortunato Simone Alassio che dopo una brutta caduta si ritira per un problema meccanico. Per i Giovanissimi (7/12 anni) invece lungo week end di gare in quel di Andalo (Tn) sede del Meeting nazionale Giovanile di società Una bella esperienza per i nostri atleti che hanno tenuto alti i colori della Rusty Bike Team Icer Costruzioni.

Venerdì si inizia in mtb dove spiccano Elisabetta Ricciardi che chiude quarta. Samuele Rainisio e Matteo

Belgrano centrano due quinti posti, in due batterie differenti. Bravi anche Cristian Rainisio, Santiago Moretto e Simone Ranise.

Nei giorni successivi gli atleti sono stati strepitosi anche su strada. Ancora bella gara per Elisabetta Ricciardi che

giunge ancora quarta. Spicca il terzo posto di Matteo Belgrano che si porta a casa una bella medaglia di

bronzo. Un plauso anche a Simone Ranise, Cristian Rainisio, Samuele Rainisio e Santiago Moretto.

Nella speciale classifica di società la Rusty Bike chiude 106^ su ben 226 team al via.