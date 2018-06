Imperia. Tanto rumore per nulla in piazza Roma, dopo che un commerciante della zona ha lamentato la presenza di un venditore ambulante di panini e snack posizionato su uno stallo per disabili. Il “porchettaro”, però, aveva tutta la ragione dalla sua parte in quanto era stato autorizzato, nel corso della manifestazione che si sta svolgendo in via XX Settembre e parte di piazza Roma, a posizionare il suo camion proprio sul posto auto destinato a persone diversamente abili.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha sedato gli animi verificando che tutto fosse in regola.