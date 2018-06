Santo Stefano al Mare. Continua l’intenso periodo di gare per la Canottieri S. Stefano al Mare che domenica scorsa ha partecipato a Genova al recupero della I° regata regionale annullata per il maltempo.

E come al solito non sono certo mancate le soddisfazioni per i giovani del sodalizio sanstevese, che complessivamente sono saliti 5 volte sul podio, oltre ad una serie di piazzamenti di rilievo. Le medaglia d’oro sono arrivate da Alice Ramella nel singolo ragazzi femminile e da Matteo Pansieri e Pietro Campeggio che hanno vinto nelle rispettive batterie del singolo Allievi C; sempre nel singolo Allievi C, ma al femminile, secondo posto Linda Muratore.

Argento anche per Alberto Marvaldi, che è salito sul secondo gradino del podio nel singolo junior, mentre la medaglia di bronzo è stata conquistata da Martina Brizio e Bianca Brunengo nel doppio ragazzi femminile.

Oltre a queste medaglie, la squadra ha riportato anche una buona serie di piazzamenti, con Isabella Roà, la più piccola della squadra, nel singolo Allievi B2, Manuel Garibaldi e Gianpaolo Marvaldi nel doppio Allievi C, Paolo Donzella e Ludovico Campeggio nel doppio ragazzi e Andrea Vincenzi e Michele Cicconetti nel doppio senior.

Prossimo appuntamento per la Canottieri sarà il Campionato Italiano ragazzi a Corgeno, dove gareggeranno Alice Ramella e Bianca Brunengo nel singolo.