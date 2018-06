Pino Camiolo di ‘Imperia Insieme': “Ringrazio tutti coloro che domenica scorsa hanno creduto in me e mi hanno votato”

Imperia. Scrive Pino Camiolo.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che domenica scorsa hanno creduto in me e mi hanno onorato del loro voto, anche tutti coloro ai quali è stato annullata la scheda perche’ errata (nella sola sez. 33 a Castelvecchio ben 11 schede annullate !).

La loro volonta’ era di votarmi e gliene sono molto grato.

È stata una campagna elettorale difficile , con oltre 500 candidati che ho trovato spesso in famiglie di amici che da decenni mi votavano e, giustamente, questa volta votavano i loro familiari.

Ma soprattutto è stata per me la prima campagna elettorale senza Franca che mi ha sempre dato un grande supporto morale e i consigli giusti come solo lei sapeva fare. Mi è mancata davvero tanto!

Ho condotto una campagna elettorale durante la quale spesso mi sono sentito solo e questa solitudine mi ha messo in difficolta’ ma devo dire che ho sempre sentito intorno a me il calore della gente che incontravo e che mi incoraggiava.

Io potrei dare un nome a tutti o miei elettori perché li ho incontrati tutti uno ad uno e questo mi gratifica molto perché so di poter contare sull’affetto di tanta ma tanta gente e so che hanno votato per me, oltre che per la condivisione di un progetto politico, perché mi vogliono bene.

Sono felice per il risultato di Claudio Scajola perché sono stato certo sin dal primo minuto che fosse l’unica persona che potesse risollevare la Città.

Sono stato uno di coloro che gli hanno chiesto di candidarsi e sono più che sicuro che tra cinque anni la nostra Imperia avrà cambiato completamente volto.

Conosco da più di 20 anni Claudio Scajola ma ogni volta mi stupisco della sua lucidità, della sua capacità organizzativa e della sua competenza;

Credetemi è di una classe superiore a chiunque!

Il 24 giugno si voterà per il ballottaggio; ancora un piccolo sforzo, occorre che tutti andiamo a votare per Scajola sindaco, per completare il nostro progetto di far rinascere Imperia…insieme!

Grazie di cuore”.