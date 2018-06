Pieve di Teco, convocato il primo Consiglio Comunale post elezioni

Pieve di Teco. A seguito delle consultazioni elettorali di domenica 10 giugno per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, è convocato per martedì 26 giugno, alle 21, in sessione straordinaria seduta pubblica, presso la Sala Consigliare il Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali;

– Giuramento del Sindaco;

– Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco;

– Presentazione delle linee programmatiche di mandato;

– Determinazione degli indirizzi generali in ordine alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

– Nomina della Commissione Elettorale Comunale;

– Nomina della Commissione comunale per l’Aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Appello;

– Relazione di Inizio mandato;

– Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 05/06/2018 “2° Variazione di Bilancio”;

– Lavori Pubblici di somma urgenza per gli interventi indifferibili ed urgenti di ripristino della condotta fognaria in frazione Calderara. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio e provvedimenti di ripiano.