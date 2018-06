Imperia. Passeggiata a Oneglia stamattina per Claudio Scajola, accompagnato da alcuni amici, per salutare i cittadini, ma anche per fare un giro di ricognizione tra i problemi più sentiti del centro.

Al primo appuntamento, il caffè da Piccardo alle 10, Scajola si è soffermato sullo stato di degrado dei portici: “Un degrado che riguarda l’illuminazione, la pavimentazione e la presenza di muffe e ragnatele”.

Al centro della sua attenzione, anche la fontana di piazza Dante, “Troppo spesso spenta. Sono tante le cose da fare per rendere accogliente la città. I problemi vanno affrontati uno a uno, ma con velocità e pragmatismo per risolverli”. Prosegue Scajola: “Credo anche che piazza Dante sia disordinata e che vada meglio organizzata nella viabilità, con riguardo anche alle fermate degli autobus”. In sintesi: “E’ il centro. Ci vuole più stile” stigmatizza Scajola.

La passeggiata è proseguita dai portici, fino a piazza San Giovanni, attraverso il mercato di Oneglia e infine sulla banchina del porto. “Da quando abbiamo rimosso le cancellate, che hanno sacrificato per decenni il porto di Oneglia, e lo abbiamo restituito alla città” ha detto Scajola “Oneglia è rinata turisticamente, creando una importante economia, grazie ai tanti esercizi commerciali e ristoranti sorti nella zona”.

E ancora: “Dobbiamo continuare: bisogna abbattere anche l’ultima cancellata sulla cosiddetta banchina oceanica, bonificare quella zona, oggi degradata, e, con l’utilizzo del magazzino del porto franco e un avveniristico uso della gru, restituire a Oneglia anche quella vasta area”.

Prosegue Scajola: “La zona può essere utilizzata per ospitare le manifestazioni, necessarie per rilanciare il turismo tutto l’anno, e per fornire la possibilità di attracco anche a grandi barche”.

Sulla strada del ritorno, tra un saluto e l’altro ai passanti, prima di salire sul suo motorino, Scajola si è soffermato in via Belgrano, davanti allo storico palazzo, di proprietà della Camera di Commercio, avvolto da impalcature e reti da più di 10 anni, pur essendo uno stabile di grande pregio, in pieno centro città.

“Credo che con la Camera di Commercio, alla luce della loro richiesta di cambio di destinazione d’uso per appartamenti di lusso della loro ex sede in viale Matteotti, si debba avere un confronto che comprenda il restauro di questo significativo edificio onegliese”