Parte il progetto “Treno” del programma Interreg Marittimo Italia-Francia: interventi anche in valle Roya

Genova. È partito oggi ufficialmente, con l’evento lancio a Genova, il progetto “Treno”, del programma europeo Interreg Marittimo Italia-Francia, dedicato alla promozione e valorizzazione delle linee ferroviarie turistiche e dei treni storici. “Regione Liguria – spiega l’assessore ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino – è capofila del progetto, della durata di tre anni, insieme a Regione Toscana, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione camerale per l’Impresa, la Ricerca e l’Innovazione, Office des Transports de la Corse et Paca. Sono tutti territori con diverse peculiarità, ma che per la prima volta condivideranno le loro esperienze e le buone pratiche nella gestione del servizio di trasporto ferroviario delle cosiddette ‘linee secondarie’, per sfruttarne al massimo le potenzialità turistiche con un approccio innovativo e di sistema tra territori limitrofi”.

Il budget del progetto è di oltre un milione di euro, destinati a interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità e la sostenibilità dell’offerta turistica transfrontaliera, sviluppando azioni pilota per la promozione turistica “treno-territorio”. “Per la Liguria – dice l’assessore Berrino – in particolare, sono previsti investimenti per la riqualificazione e riattivazione di vecchie stazioni, realizzazione di piccole infrastrutture sulla linea Genova-Casella, che ne potranno migliorare l’accessibilità e potenziarne l’attrattività culturale con la realizzazione di un museo dedicato alla storia della Ferrovia. Per la linea della Val Roya sono previsti interventi, in sinergia con la Regione Paca, di valorizzazione e comunicazione per la promozione della ferrovia storica dal punto di vista turistico”.

Nel progetto Treno rientra anche l’intervento di miglioramento dell’accessibilità della Ferrovia Principe-Granarolo, con abbattimento di barriere architettoniche e all’installazione di nuova segnaletica.