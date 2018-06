Pallapugno, la situazione in Serie B

Liguria. La situazione in Serie B:

Serie B – Quinta ritorno

Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio 6-11

Salumificio Benese-Vini Capetta Don Dagnino 7-11

Bogliano Surrauto Monticellese-Credito Cooperativo Caraglio 11-1

Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe 11-4

ArGi Arredamenti Taggese-Alfieri Albese 8-11

Martedì 26 giugno ore 21

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Srt Progetti Ceva

Continua a vincere l’Alfieri Albese: la quadretta capolista di Cristian Gatto mantiene l’imbattibilità stagionale e i due punti di vantaggio sulla Vini Capetta Don Dagnino espugnando lo sferisterio di Dolcedo: 8-11 con l’ArGi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini. La formazione di Andora guidata da Daniele Grasso, invece, s’è imposta 7-11 a Bene Vagienna con la Salumificio Benese di Paolo Sanino.

Terza posizione per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, grazie alla vittoria per 6-11 in casa della Morando Neivese di Marco Fenoglio, ferma in quarta posizione in compagnia della Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto, che batte 11-4 la Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo. Chiude la zona play-off la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti, che supera agevolmente per 11-1 la Credito Cooperativo Caraglio di Enrico Vallati.

Rinviata per l’impegno di atleti nell’esame di maturità la partita di San Rocco di Bernezzo tra la Speb di Marco Magnaldi e la Srt Progetti Ceva di Omar Baloco: si recupererà martedì 26 giugno, alle 21. Intanto, da venerdì 22 a lunedì 25 giugno si giocheranno le partite della sesta giornata di ritorno.