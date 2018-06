Pallapugno, il punto sulla Serie A Trofeo Araldica

Liguria. Il punto sulla Serie A Trofeo Araldica di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica – Sesta ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Bioecoshop Bubbio 11-4

Araldica Pro Spigno-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5

Acqua S.Bernardo Merlese-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 1-11

Torronalba Canalese-Tealdo Scotta Alta Langa 11-6

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Olio Roi Imperiese 11-4

Nel campionato di Serie A Trofeo Araldica mancano tre turni alla fine della regular-season e quattro squadre hanno già conquistato l’accesso ai play-off: sono l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, la Torronalba Canalese, l’Araldica Pro Spigno e la Tealdo Scotta Alta Langa.

Nella sesta giornata di ritorno, i cuneesi di Federico Raviola superano 11-4 la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano, mentre i canalesi di Bruno Campagno s’impongono 11-6 con i langaroli di Davide Dutto, fermi al quarto posto. Sale in terza posizione l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, grazie alla vittoria per 11-5 con la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero. Non c’è ancora la matematica, ma all’Araldica Castagnole Lanze manca un punto per l”ingresso nei play-off: la quadretta di Massimo Vacchetto, campione d’Italia in carica, conquista l’ottavo punto della stagione, vincendo 11-4 il derby astigiano con la Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino e mantenendo due lunghezze di vantaggio sui liguri di Giordano, sesti, e tre sull’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia.

Intanto, i valbormidesi di Enrico Parussa si sono aggiudicati 1-11 il match di Mondovì con l’Acqua S.Bernardo Merlese, priva del proprio capitano Massimo Marcarino, infortunato. Per questo motivo la società monregalese ha già rassegnato forfait per la partita di sabato 30 giugno a Santo Stefano Belbo: quindi, 11-0 per la 958 Santero, senza punto di penalizzazione per gli ospiti che hanno presentato regolare certificato medico.

La classifica:

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo* e Torronalba Canalese 14

Araldica Pro Spigno 10

Tealdo Scotta Alta Langa* 9

Araldica Castagnole Lanze 8

Olio Roi Imperiese 6

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 5

Bioecoshop Bubbio 4

958 Santero Santo Stefano Belbo** 3

Acqua S.Bernardo Merlese** 2

*Una partita in meno

**Una partita in più

Settima ritorno

958 Santero Santo Stefano Belbo-Acqua S.Bernardo Merlese 11-0 forfait

Domenica 1 luglio ore 16

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 1 luglio ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia

Lunedì 2 luglio ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Torronalba Canalese

a Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-Araldica Pro Spigno

Recupero quinta ritorno

Mercoledì 4 luglio ore 21

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo prosegue dal 6-2