Pallapugno, il punto sulla Serie A Trofeo Araldica

Liguria. Il punto sulla Serie A Trofeo Araldica di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica – Quinta ritorno

Bioecoshop Bubbio-Torronalba Canalese 8-11

958 Santero Santo Stefano Belbo-Araldica Castagnole Lanze 7-11

Olio Roi Imperiese-Acqua S.Bernardo Merlese 11-0 forfait

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Pro Spigno 6-11

Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo rinviata per pioggia sul punteggio di 6-2 a mercoledì 4 luglio ore 21

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Torronalba Canalese, Araldica Pro Spigno e Tealdo Scotta Alta Langa hanno matematicamente conquistato, con quattro giornate d’anticipo sulla chiusura della regular-season del campionato di Serie A Trofeo Araldica, l’accesso ai play-off, per i quali rimangono due posti a disposizione.

A San Benedetto Belbo, è stato rinviato per la pioggia a mercoledì 4 luglio, alle 21, l’incontro tra la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto e l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola: si ripartirà dal 6-2, punteggio acquisito al momento della sospensione. Vince 8-11, a Monastero Bormida, la Torronalba Canalese di Bruno Campagno con la Bioechoshop Bubbio di Andrea Pettavino. L’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto aggancia la Tealdo Scotta Alta Langa, grazie alla vittoria per 6-11 a casa dell’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa.

Vittoria esterna anche per l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, che sale al quinto posto, battendo 7-11 la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero. Chiude la zona play-off la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano, che si aggiudica a tavolino (11-0) il match con l’Acqua S.Bernardo Merlese per via dell’infortunio al capitano Massimo Marcarino. Non c’è pausa nel massimo campionato di pallapugno: da lunedì 25 a mercoledì 27 giugno, le partite della sesta giornata di ritorno.

Classifica:

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo* e Torronalba Canalese 13

Tealdo Scotta Alta Langa* e Araldica Pro Spigno 9

Araldica Castagnole Lanze 7

Olio Roi Imperiese 6

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia e Bioecoshop Bubbio 4

958 Santero Santo Stefano Belbo e Acqua S.Bernardo Merlese 2

* Una partita in meno

Serie A Trofeo Araldica – Sesta ritorno

Lunedì 25 giugno ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Bioecoshop Bubbio

Martedì 26 giugno ore 21

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-958 Santero Santo Stefano Belbo

a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia

Mercoledì 27 giugno ore 20.30

a Canale: Torronalba Canalese-Tealdo Scotta Alta Langa

Mercoledì 27 giugno ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Olio Roi Imperiese