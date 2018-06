Ottimi risultati per la Canottieri S. Stefano al Mare ai Campionati Liguri di Genova

Santo Stefano al Mare. Si sono svolti domenica scorsa a Genova Prà i Campionati Liguri di canottaggio, ai quali la Canottieri S. Stefano al Mare ha partecipato con 13 atleti, ottenendo buoni risultati soprattutto tra le categorie giovanili, confermando l’attenzione della Società per questo settore.

Nelle categorie non agonistiche, in ordine di età, tra gli Allievi B2 c’è stato l’esordio in gara di Arianna Ramella e Isabella Roà, che si sono ben piazzate nelle rispettive batterie. Tra gli Allievi C nel singolo maschile Matteo Pansieri ha conquistato una meritata medaglia d’oro dominando la serie, Pietro Campeggio ha ottenuto la medaglia di bronzo al termine di una batteria tiratissima, mentre Linda Muratore nel singolo Allievi C femminile ha raggiunto il secondo gradino del podio conquistando un meritato argento.

Ancora tra gli Allievi C buon piazzamento per Manuel Garibaldi e Gianpaolo Marvaldi, anche lui esordiente, nel doppio. Nelle categorie agonistiche, ancora una volta ottime soddisfazioni arrivano da Alice Ramella che ha

è salita per due volte sul podio con un oro ed un argento, conquistando il titolo ligure nella categoria del singolo ragazzi femminile e il secondo posto nella categoria superiore, il singolo junior. Buoni piazzamenti anche per Paolo Donzella e Ludovico Campeggio nel doppio ragazzi e di Alberto Marvaldi nel singolo junior.

Tra i senior, buoni piazzamenti anche per Andrea Vincenzi e Michele Cicconetti sia nel doppio che nel due senza maschile. Il singolo senior maschile assegnava, come ogni anno, il Trofeo Ramella, istituito a ricordo di Federico, fondatore della Canottieri: il Trofeo per il 6° anno consecutivo è stato vinto dal sanstevese Federico Garibaldi, tesserato per l’Elpis di Genova, nipote di Federico Ramella, che ha ricevuto il premio dalle mani della cuginetta, Arianna Ramella. Federico ha poi conquistato anche il secondo posto nel doppio senior, nuovamente in equipaggio insieme dopo quasi un anno con il fratello Francesco. Prossimo appuntamento domenica prossima per i campionati italiani senior e junior che si svolgeranno a Varese.